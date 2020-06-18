Глави МЗС G7 закликали Пекін переглянути рішення щодо Гонконгу

Міністри закордонних справ США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Верховний представник Європейського Союзу висловили стурбованість рішенням Китаю щодо введення закону про нацбезпеку в Гонконгу.

Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС Великої Сімки, розміщеній на сайті німецького дипломатичного відомства.

"Рішення Китаю не узгоджується з основним законом Гонконгу, а також з міжнародними зобов'язаннями Китаю відповідно до принципів юридично зобов'язувальної Спільної британсько-китайської декларації, зареєстрованої в ООН", - йдеться у заяві.

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Запланований закон про національну безпеку ризикує серйозно підірвати принцип «одна країна, дві системи» та високий ступінь автономії Гонконгу, підкреслюють міністри. На їх переконання, це поставить під загрозу систему, яка упродовж багатьох років забезпечувала економічне процвітання Гонконгу та зробила його історією успіху.

"Відкриті дебати, консультації із зацікавленими сторонами та повага до захищених прав та свобод Гонконгу є важливими", - йдеться у заяві.

Її підписанти надзвичайно стурбовані тим, що такий підхід буде загрожувати конституційним правам і свободам усього населення району, а також існуванню незалежної судової влади там.

Міністри закликали уряд Китаю переглянути це рішення.

Як повідомлялося, 28 травня Китайський парламент ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Він зменшує самостійність регіону та обмежує права й демократичні свободи його мешканців.

Закон спричинив нову хвилю протестів. США пообіцяли накласти на Китай санкції та позбавити Гонконг статусу ділового партнера з привілеями – через втрату автономії.

Британія, США, Австралія та Канада звинуватили Пекін у спробі зруйнувати закріплений законом у Гонконзі принцип "одна держава – дві системи".