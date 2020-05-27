Помпео заявляє, що Гонконг більше не має статусу автономії

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Гонконг більш не має автономії по відношенню до Пекіну.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні я повідомив Конгресу, що Гонконг більше не має автономного статусу в Китаї, зважаючи на наявні факти. США підтримують народ Гонконгу", - йдеться у дописі американського чиновника.

Як повідомлялося, щорічний Національний народний конгрес Китаю включив до свого порядку денного проєкт закону «Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу», що передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм та зраду».

Ситуація може загостритися, оскільки Пекін теоретично може просто обійти обраних законодавців Гонконгу та нав'язати свої зміни.

Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. З того часу як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

Прихильники демократії у Гонконзі вважають, що такий крок є черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві свободи.

Минулого року Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів та суспільного невдоволення, а також вимоги здійснення демократичних реформ. Керівництво КНР вважає, що закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу" необхідний для запобігання повторенню подібних акцій протесту.