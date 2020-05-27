Трамп обіцяє "потужні" санкції проти Китаю через Гонконг

Дональд Трамп пообіцяв за кілька днів оголосити про "потужну" реакцію Вашингтона на спроби китайської влади обмежити права і свободи мешканців Гонконгу.

Про це президент США заявив на пресконференція в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз працюємо над певними речами. Я думаю, вам це буде дуже цікавим", - заявив він у відповідь на запитання, чи готує офіційний Вашингтон санкції проти Китаю через ситуацію в Гонконгу.

"Я зроблю заяву про це протягом кількох найближчих днів", - заявив Трамп, додавши, що це буде "потужний" крок.

Напередодні із заявою про можливу реакцію США на адресу китайської влади виступив радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Брайан.

Як повідомляв Укрінформ, Національний народний конгрес Китаю включив до порядку денного законопроєкт "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу". Документ, зокрема, передбачає відповідальність за дії, пов'язані із "заколотом, сепаратизмом і зрадою".

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Прихильники демократії вважають такий крок черговою спробою комуністичного керівництва Китаю позбавити особливий адміністративний район усіх свобод. Своє занепокоєння у зв'язку з намірами Пекіна посилити юрисдикцію на Гонконг висловили країни Заходу.

Фото: The White House