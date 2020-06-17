Міністри Індії та КНР обмінялися звинуваченнями через прикордонний інцидент

Міністри Індії та КНР обмінялися звинуваченнями через прикордонний інцидент

Укрінформ
Міністри закордонних справ Індії та Китаю провели телефонну розмову, в ході якої обговорили нещодавні сутички у спірному прикордонному районі двох держав у Гімалаях.

Про це інформує BBC.

"Міністри закордонних справ Індії та Китаю обмінялися звинуваченнями щодо сутичок у спірному прикордонному районі у Гімалаях, що призвело до загибелі щонайменше 20 індійських військових", - йдеться у повідомленні.

Індійський міністр Субрахням Джайшанкар заявив, що причиною сутичок було те, що Китай намагався вести будівництво на території Індії, а його китайський колега Ван Йі заявив, що відбувся напад індійських військових.

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Під час телефонної розмови обидва урядовці пообіцяли не створювати ескалацію ситуації.

Як повідомляється, під час сутички військові з обох сторін билися палицями та битами, але пострілів не було.

Це було перше смертельне зіткнення на спірному кордоні двох азійських країн щонайменше за останні 45 років.

Непідтверджені повідомлення в індійських ЗМІ стверджують, що унаслідок сутичок загинуло щонайменше 40 китайських військових. Деякі індійські солдати досі вважаються зниклими безвісти.

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Раніше голова уряду Індії Нарендра Моді заявив, що Індія буде "пишатися тим, що наші солдати загинули у боротьбі з китайцями" під час сутички у регіоні Ладакх у понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, Високий Представник ЄС Жозеп Боррель закликав Індію і Китай до стриманості та діалогу для пошуку мирного рішення суперечностей та для збереження регіональної стабільності й миру.

Індійсько-китайські відносини прописано у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно з Сімлською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.

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