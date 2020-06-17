Міністри Індії та КНР обмінялися звинуваченнями через прикордонний інцидент

Міністри закордонних справ Індії та Китаю провели телефонну розмову, в ході якої обговорили нещодавні сутички у спірному прикордонному районі двох держав у Гімалаях.

Про це інформує BBC.

"Міністри закордонних справ Індії та Китаю обмінялися звинуваченнями щодо сутичок у спірному прикордонному районі у Гімалаях, що призвело до загибелі щонайменше 20 індійських військових", - йдеться у повідомленні.

Індійський міністр Субрахням Джайшанкар заявив, що причиною сутичок було те, що Китай намагався вести будівництво на території Індії, а його китайський колега Ван Йі заявив, що відбувся напад індійських військових.

Під час телефонної розмови обидва урядовці пообіцяли не створювати ескалацію ситуації.

Як повідомляється, під час сутички військові з обох сторін билися палицями та битами, але пострілів не було.

Це було перше смертельне зіткнення на спірному кордоні двох азійських країн щонайменше за останні 45 років.

Непідтверджені повідомлення в індійських ЗМІ стверджують, що унаслідок сутичок загинуло щонайменше 40 китайських військових. Деякі індійські солдати досі вважаються зниклими безвісти.

Раніше голова уряду Індії Нарендра Моді заявив, що Індія буде "пишатися тим, що наші солдати загинули у боротьбі з китайцями" під час сутички у регіоні Ладакх у понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, Високий Представник ЄС Жозеп Боррель закликав Індію і Китай до стриманості та діалогу для пошуку мирного рішення суперечностей та для збереження регіональної стабільності й миру.

Індійсько-китайські відносини прописано у двосторонній угоді від 1954 року. Проте країни й досі не змогли владнати територіальні суперечки навколо двох регіонів — Аксай Чін та Аруначал-Прадеш, які згідно з Сімлською конвенцією 1914 року відійшли від Тибету до Британської Індії. 1962 року в результаті прикордонної війни китайські війська зайняли Аскай Чін — територію загальною площею 38 тис. кв. км. Однак Індія досі претендує на неї, стверджуючи, що це частина її провінції Ладакх.