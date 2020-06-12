Індія випередила Британію за кількістю інфікованих COVID-19
Про це свідчать дані сайту Worldometer.
Як зазначається, в Індії зафіксовано 298 283 хворих на коронавірус. Кількість летальних випадків становить 8501, одужали 147 195 пацієнтів.
Водночас у Британії виявлено 291 409 інфікованих, померли 41 279 осіб.
Такий стрибок захворюваності в Індії пов’язують із рішенням уряду відкрити ресторани, торгові центри та культові споруди після двох місяців карантину.
Загалом у світовій статистиці зараження коронавірусом Індія посідає четверте місце, Британія – п’яте.
Очолюють список, як і раніше, США. Там на COVID-19 захворіли 2 089 825 осіб, померли – 116 035.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 червня лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, у тому числі 683 за останню добу.