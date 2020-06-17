У Гімалаях стався збройний конфлікт між Індією і Китаєм, є загиблі

Мінімум 20 індійських військовослужбовців було вбито під час зіткнення з китайськими військами в прикордонних західних Гімалаях.

Про це заявили індійські чиновники, повідомляє BBC.

Спочатку індійська армія заявила, що трьох її солдатів було вбито, додавши, що обидві сторони зазнали втрат. Проте пізніше чиновники заявили, що померли ще кілька тяжко поранених військовослужбовців.

Цей інцидент став першим смертельним зіткненням у прикордонному районі протягом останніх 45 років.

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Міністерство закордонних справ Індії звинуватило Китай у порушенні досягнутої минулого тижня угоди про дотримання лінії фактичного контролю (LAC) в долині Галван.

Згідно з індійською заявою, "запекле вороже зіткнення сталося внаслідок спроби китайської сторони в односторонньому порядку змінити наявні там кордони".

Китай не підтвердив жодних втрат, але звинуватив Індію в перетинанні кордону з китайською стороною.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь заявив, що Індія в понеділок двічі перетинала кордон, "провокуючи та нападаючи на китайських військовослужбовців, що призвело до серйозної фізичної конфронтації між прикордонними військами з обох сторін".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що "індійські солдати були побиті до смерті", але від військовиків не було жодного підтвердження.

Зазначимо, що лінію фактичного контролю в долині Галван насправді погано розмежовано. Наявність річок, озер і сніжних покривів означає, що лінія може змінитися. Солдати по обидві сторони представляють дві найбільші армії світу — стикаються віч-на-віч у багатьох точках.