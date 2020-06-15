В смт Кирилівка Запорізької області в одному з розважальних закладів компанія молодих людей влаштувала стрілянину. На територі області було введено в дію оперативний план «Перехват». Двох зловмисників затримали.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.

“13 червня близько 3-ї години ночі до Кирилівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від мешканця міста Мелітополь про те, що в одному з розважальних закладів в селищі міського типу Кирилівка між ним та двома невідомими чоловіками стався конфлікт, у ході якого один з опонентів дістав травматичний пістолет та здійснив постріл у бік його автомобіля. Після чого зловмисники зникли на автомобілі Nissan”, - йдеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції, керівництво поліції Запорізької області, працівники Управління карного розшуку, співробітники батальйону поліції особливого призначення. Під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій, поліцейські встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні злочину. Ними виявилися чоловіки – 1992, 1993, 1995 та двоє - 1996 років народження. Як зазначили в поліції, всі вони є членами етнічного злочинного угрупування з ознаками організованості.

У курортній Кирилівці влаштували в клубі стрілянину

На території Запорізької області було введено в дію оперативний план «Перехват». Працівники Василівського відділу поліції зупинили схожий за описом автомобіль. В ході поверхневого огляду у підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили травматичний пістолет та 10 набоїв до нього. Двох членів злочинного угрупування, мешканців міста Запоріжжя, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їм повідомлено про підозру за вчинення хуліганських дій. Крім того, встановлюються інші особи, які можливо можуть бути причетні до вчиненого правопорушення та приймали участь у вказаному конфлікті.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як раніше повідомлялось, під час візиту до Запоріжжя міністр МВС Арсен Аваков заявив, що на території області діє 6 озброєнних злочинних угрупувань.