Поліція Одеси показала, як затримувала паліїв авто адвоката

Поліція Одеси показала, як затримувала паліїв авто адвоката

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Укрінформ
Слідчі Шевченківського відділення поліції Одеси кваліфікували підпал автомобіля голови Вищої ревізійної комісії адвокатури Максима Болдіна, вчинений 11 червня в центрі Одеси, як умисне знищення майна.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"Поліцейські оперативно затримали двох підозрюваних у підпалі автомобіля Mercedes, припаркованого у провулку Катаєва. Зловмисники облили авто легкозаймистою речовиною і підпалили. Щойно транспортний засіб спалахнув, обидва кинулись тікати. За гарячими слідами поліцейські затримали правопорушників, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діяння чоловіків, які виявилися жителями Дніпропетровської області віком 22-х та 26-ти років, слідчі кваліфікували за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що молодший із затриманих вже є фігурантом аналогічного кримінального провадження: йому заочно повідомлено про підозру у підпалі іномарки на території Суворовського району Одеси.

Наразі досудове слідство триває. Поліцейські встановлюють мотиви скоєння злочину та перевіряють причетність чоловіків до аналогічних злочинів на території не тільки нашої області, а й інших регіонів України.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на джерело у правоохоронних органах, оперативникам поліції вдалося у четвер затримати двох жителів Кривого Рогу, котрих підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувався керуючий партнер юридичної фірми inTrust адвокат Болдін.

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