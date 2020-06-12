В Одесі затримали двох підозрюваних у підпалі авто адвоката

Поліція Одеси затримала двох осіб, котрі можуть бути причетними до підпалу автомобіля голови Вищої ревізійної комісії адвокатури Максима Болдіна.

Про це повідомило кореспонденту Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

"У ході оперативно-розшукових заходів оперативникам поліції вдалося затримати двох жителів Кривого Рогу, котрих підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувався адвокат Болдін. Ведеться розслідування", - зазначив співрозмовник агентства, ухилившись від подробиць.

Так само відмовилась прокоментувати ситуацію з підпалом авто керуючого партнера юридичної фірми inTrust керівник відділу комунікацій Одеського главку Нацполіції Любов Гордієвська. "Я не уповноважена коментувати факт, пов'язаний із підпалом автомобіля. Можу тільки підтвердити, що 11 червня поліцією проводились оперативно-розшукові заходи і затримано двох осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину", - сказала Гордієвська.

Як повідомлялося, навмисний підпал автомобіля Mercedes, яким користувався голова Вищої ревізійної комісії адвокатури Болдін, було скоєно у провулку Катаєва, поряд з офісом фірми inTrust.

Голова Всеукраїнської професійної спілки адвокатів Надія Корінна заявила, що за "нашою попередньою версією, це пов'язано з його адвокатською діяльністю".

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Керуючий партнер юридичної фірми inTrust Болдін є одним із адвокатів Ігоря Павловського, якого звинувачують в організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Молода жінка перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.