В Одесі підпалили авто голові Вищої ревізійної комісії адвокатури

У центрі Одеси, у провулку Катаєва, 11 червня зловмисник вчинив підпал автомобіля, яким користувався адвокат Максим Болдін - голова Вищої ревізійної комісії адвокатури.

Про це голова Всеукраїнської професійної спілки адвокатів Надія Корінна повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно нашому колезі адвокату Максиму Болдіну в Одесі підпалили автомобіль. За нашою попередньою версією, це пов'язано з його адвокатською діяльністю", - зазначила Корінна.

Це ж яке треба було мати бажання помсти, зауважила вона, "щоб навіть не пожаліти людей, що живуть у оточуючих будинках (на автомобілі встановлене газобалонне обладнання)".

Корінна оприлюднила відео з місця злочину .

В Одеському главку Нацполіції кореспонденту Укрінформу повідомили, що підозрюваного в підпалі автомобіля Меrcedes поряд з офісом юридичної фірми inTrust затримано. Розпочато розслідування причин та обставин скоєння злочину. Однак офіційних коментарів у поліції поки не надають.

Варто зазначити, що керуючий партнер юридичної фірми inTrust Болдін є одним з адвокатів Ігоря Павловського, якого звинувачують в організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Молода жінка перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

фото: Думская