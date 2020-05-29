США запроваджують нову політику щодо Гонконгу через дії Пекіна

Сполучені Штати починають запроваджувати нову політику "без привілей" щодо Гонконгу, який втратив особливий статус на території Китаю через порушення Пекіном домовленостей за принципом "одна країна – дві системи".

Про це заявив у п'ятницю під час брифінгу в Вашингтоні президент США Дональд Трамп, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Китай замінив свою обіцянку дотримуватися принципу "одна країна – дві системи" на принцип "одна країна – одна система". Тому я доручаю своїй адміністрації розпочати процес скасування винятків у політиці, що визначає відмінні та особливі процедури для Гонконгу", - заявив глава Білого дому.

Він уточнив, що йдеться, зокрема, про скасування привілеїв у торгівлі та угод про екстрадицію. Крім того, США не визнаватимуть більше статусу самостійної митної території Гонконгу.

Водночас, Трамп пообіцяв запровадити санкції, а також інші "рішучі й значні" обмеження проти фізичних та юридичних осіб у Китаї, які підривають автономію Гонконгу.

Нагадаємо: Гонконг вважається особливим адміністративним районом КНР. З того часу, як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики "одна країна, дві системи", що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

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Цього тижня Національний народний конгрес Китаю схвалив законопроєкт "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу". Документ передбачає, в тому числі відповідальність за "заколот, сепаратизм та зраду".

У цьому зв'язку, Британія, США, Австралія й Канада виступили зі спільною заявою, звинувативши Китай у порушеннях міжнародних зобов'язань.