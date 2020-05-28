США готують санкції проти Китаю через порушення прав уйгурів
Тепер проєкт закону мають передати на підпис президенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Закон про політику щодо прав людини уйгурів – 2020" був внесений 14 травня сенатором Марко Рубіо і в той же день ухвалений верхньою палатою Конгресу.
"Цей законопроект запроваджує санкції проти іноземних фізичних та юридичних осіб, відповідальних за порушення прав людини в китайському автономному регіоні Сіньцзян-Уйгур і вимагає звітування з цього питання", - зазначається в тексті документа.
Він, зокрема, містить вимогу щодо інформування Конгресу про порушення прав людини в Сіньцзяні; зусилля щодо захисту американських громадян та резидентів, у тому числі етнічних уйгурів від переслідування китайським урядом; придбання і розвиток владою Китаю технологій масового стеження в Сіньцзяні.
Голосування відбулося в той же день, коли держсекретар Помпео заявив про підтримку Гонконгу, а також що цей регіон більше не має автономного статусу в Китаї.
Це може суттєво загострити й без того напружені відносини між КНР і Сполученими Штатами.