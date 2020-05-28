США готують санкції проти Китаю через порушення прав уйгурів

Палата представників США слідом за Сенатом ухвалила законопроєкт із санкціями проти китайських високопосадовців, які порушують права та свободи уйгурського населення.

Тепер проєкт закону мають передати на підпис президенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Закон про політику щодо прав людини уйгурів – 2020" був внесений 14 травня сенатором Марко Рубіо і в той же день ухвалений верхньою палатою Конгресу.

"Цей законопроект запроваджує санкції проти іноземних фізичних та юридичних осіб, відповідальних за порушення прав людини в китайському автономному регіоні Сіньцзян-Уйгур і вимагає звітування з цього питання", - зазначається в тексті документа.

Він, зокрема, містить вимогу щодо інформування Конгресу про порушення прав людини в Сіньцзяні; зусилля щодо захисту американських громадян та резидентів, у тому числі етнічних уйгурів від переслідування китайським урядом; придбання і розвиток владою Китаю технологій масового стеження в Сіньцзяні.

Голосування відбулося в той же день, коли держсекретар Помпео заявив про підтримку Гонконгу, а також що цей регіон більше не має автономного статусу в Китаї.

Це може суттєво загострити й без того напружені відносини між КНР і Сполученими Штатами.