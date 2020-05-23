США запровадили санкції проти понад 30-ти компаній, пов'язаних з Китаєм

Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти 33 компаній, пов'язаних з Пекіном, які забезпечують постачання товарів військового призначення в Китай, а також причетні до переслідування уйгурів – етнічних казахів на території КНР.

Про це повідомили в американському відомстві в п'ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Бюро промисловості й безпеки Міністерства торгівлі США оголосило про занесення 24 урядових та комерційних організацій до списку установ, причетних до діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки або зовнішньої політики США. Ці суб'єкти, які базуються в Китаї, Гонконгу та на Кайманових островах, являють серйозний ризик, бо сприяють закупівлям предметів військового призначення в Китаї", - зауважили в американському відомстві.

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Проти цих 24 юридичних осіб запроваджені відповідні санкції.

Крім того, в іншому повідомленні Мінторгівлі США йдеться про введення обмежень проти ще дев'яти китайських установ, "причетних до серйозних порушень прав людини в Сіньцзянському уйгурському автономному регіоні Китаю".

Серед компаній, які потрапили під санкції, вказані, зокрема, ті, що виготовляють технології штучного інтелекту для електронного стеження за представниками етнічних меншин.