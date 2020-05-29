Канада, США, Австралія та Британія звинуватили Китай у порушенні закону в Гонконзі

Британія, Штати, Австралія та Канада звинувачують Китай в спробі зруйнувати закріплений законом в Гонконзі принцип “одна держава — дві системи”.

Про це йдеться у заяві, поширеній МЗС Канади від імені цих чотирьох держав.

“Пропозиція Китаю стосовно нового закону про національну безпеку для Гонконгу прямо суперечить міжнародним зобов’язанням КНР відповідно до принципів юридично зобов’язуючої та зареєстрованої в ООН Китайсько-британської спільної декларації. Пропонований закон зруйнує принцип “одна держава — дві системи”, - зазначається у документі.

Читайте також: Пекін ухвалив суперечливий закон про безпеку Гонконгу

Підписанти також звертають увагу, що китайський законопроєкт “підриває чинні зобов’язання щодо захисту прав жителів Гонконгу”.

“Ми також дуже занепокоєні, що ці дії посилять наявні глибокі розбіжності у гонконгському суспільстві. Закон нічого не робить для розбудови взаємного розуміння та сприяння примиренню в межах Гонконгу”, - стверджується у заяві.

У ній наголошується, що єдиним способом відступу від напруження й неспокою, що спостерігається у Гонконзі протягом минулого року є “відбудова довіри в суспільстві Гонконгу шляхом дозволу жителям території насолоджуватися обіцяними їм правами й свободами”.

Як повідомлялося, щорічний Національний народний конгрес Китаю схвалив проєкт закону «Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу», що передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм та зраду». Таким чином Пекін намагається обійти обраних законодавців Гонконгу та нав'язати свої зміни.

Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. З того часу, як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

Прихильники демократії у Гонконзі вважають, що такий крок є черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві свободи.

Торік Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів та суспільного невдоволення, а також вимоги здійснення демократичних реформ. Керівництво КНР вважає, що закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу" необхідний для запобігання повторенню подібних акцій протесту.

Фото: BBC