Пекін ухвалив суперечливий закон про безпеку Гонконгу

Національний народний конгрес Китаю схвалив законопроєкт «Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу».

Про це повідомляє BBC.

«Парламент Китаю схвалив новий безпековий законопроєкт для Гонконгу, який криміналізує спроби підриву авторитету Пекіна на його території», - йдеться у повідомленні.

Нині законопроєкт буде переданий на підпис президенту країни.

Після набуття чинності документа, Китай уперше зможе розмістити власні безпекові відомства на території Гонконгу.

Зазначається, що в самому Гонконгу розгляд законопроєкту спричинив масові протести. Тільки в середу було затримано понад три сотні людей.

Вчора державний секретар США Майк Помпео заявив, що Гонконг більш не має автономії стосовно Пекіна.

Як повідомлялося, щорічний Національний народний конгрес Китаю включив до свого порядку денного проєкт закону «Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу», що передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм та зраду».

Ситуація може загостритися, оскільки Пекін теоретично може просто обійти обраних законодавців Гонконгу та нав'язати свої зміни.

Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. З того часу, як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

Прихильники демократії у Гонконзі вважають, що такий крок є черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві свободи.

Торік Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів та суспільного невдоволення, а також вимоги здійснення демократичних реформ. Керівництво КНР вважає, що закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу" необхідний для запобігання повторенню подібних акцій протесту.