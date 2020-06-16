У країнах Балтії нарахували вже понад 4 800 випадків COVID-19

Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у трьох Балтійських країнах зросла до 4844 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на профільні відомства Естонії, Литви та Латвії.

Найбільше інфікованих в Балтії зафіксовано в Естонії - 1974. За інформацією Департаменту здоров'я, за останню добу виявлено один новий випадок коронавірусу. На стаціонарному лікуванні потребують 14 пацієнтів. Одужали - 1717.

Згідно з інформацією Національного центру громадської охорони здоров'я Литви (NVSC), діагноз COVID-19 за неділю підтвердився у 5 осіб, загальна кількість інфікованих в країні становить 1773. За день одна людина померла від коронавірусу, загальне число жертв епідемії в країні - 76. Одужали 1429 пацієнтів.

У Латвії, за даними Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулу добу нових випадків коронавірусу не виявлено, загальне число інфікованих становить 1097. Госпіталізовано 7 осіб, одна з них — з тяжким перебігом захворювання. Одужали 845 осіб.

За рішенням уряду Литви з 17 червня в країні має бути скасований карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу, водночас залишиться в силі режим екстремальної ситуації. В Естонії 15 червня було заявлено, що вимога двотижневої самоізоляції з понеділка зберігається для тих, хто прибуває в Естонію зі Швеції, Португалії, Британії та Бельгії, для тих, хто прибуває з інших країн євро-зони обмеження не застосовуються. У Латвії режим надзвичайної ситуації був скасований з 9 червня, водночас деякі розширені повноваження в уряду збережені.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 112 933 випадків зараження коронавірусом, з них 439 061 летальних, одужали 4 213 284 людей.

Фото: СТК