В Італії знизилась добова смертність від COVID-19

В Італії упродовж минулої доби внаслідок пандемії коронавірусної хвороби померли 26 людей – добова смертність такого рівня фіксувалася востаннє 28 лютого.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Упродовж минулих 24 годин в Італії зафіксували 26 жертв пандемії коронавірусу, вчора їх було 67. Добова смертність такого рівня фіксувалася востаннє 28 лютого", - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку епідемії в Італії внаслідок COVID-19 померла 34 371 людина.

Протягом останньої доби в Італії виявили 303 нових випадки коронавірусу (минулої доби їх було 338). Понад 85% нових випадків припали на Ломбардію, яка є найбільш постраждалим від пандемії коронавірусу регіоном країни.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії досягла 237 290.

Жодного нового випадку COVID-19 протягом останньої доби не виявили у 8 регіонах країни: Фріулі Венеція-Джулія, Абруццо, Умбрія, Сардинія, Валле д' Аоста, Калабрія, Молізе, Базиліката, а також у провінції Больцано.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 103 335 випадки зараження коронавірусом, з них 438 408 летальних, одужали 4 187 045 осіб.

Фото: АА