У дев’яти регіонах Італії – жодної смерті від COVID-19 за добу

У дев'яти регіонах Італії впродовж останньої доби не зафіксували летальних випадків внаслідок захворювання COVID-19.

Про це пише La Repubblica.

"Жодних жертв у Валле-д'Аоста, Трентіно-Альто-Адідже, Марке, Молізе, Кампанії, Базилікаті, Калабрії, Апулії, Сицилії", - йдеться у повідомленні.

Протягом останньої доби в Італії підтвердили 346 нових випадків захворювання.

Як пише інше італійське видання Corriere Della Sera, в Італії з початку епідемії COVID-19 підтвердили 236 651 випадок захворювання. З них 34 301 пацієнт помер (55 летальних випадків сталися протягом останніх 24 годин).

Загалом 174 865 пацієнтів одужали та вже були виписані з лікарень в країні, з них 1 780 - протягом останньої доби.

Згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 808 583, з них 430 119 летальних, одужали 4 006 179 осіб.

Фото: АА