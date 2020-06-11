В Італії – найнижча добова кількість смертей від COVID-19

В Італії зафіксували найнижчу кількість загиблих унаслідок пандемії COVID-19 протягом доби з 2 березня.

Про це повідомляє ANSA.

"Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксували 53 летальні випадки унаслідок пандемії коронавірусу. Це найнижчий показник з 2 березня, коли було зареєстровано 52 смерті", - йдеться у повідомленні.

Для порівняння, вчора був зафіксований 71 летальний випадок унаслідок пандемії. Загальна кількість жертв хвороби COVID-19 в Італії зросла до 34 167.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні зросла до 236 142, протягом останньої доби зафіксували 379 нових випадків.

Кількість вилікуваних пацієнтів з діагнозом коронавірусної хвороби в Італії зросла до 171 338, збільшившись на 1 399 протягом останньої доби.

Згідно з даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 7 458 993, з них 419 020 летальних, одужало 3 778 224 людини.

Фото: ANSA