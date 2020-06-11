У половини жителів італійського Бергамо виявили антитіла до COVID-19

Жителів італійського міста Бергамо протестували на антитіла до коронавірусу: позитивний результат виявили у 57% протестованих.

Про це повідомляє DW із посиланням на італійське медичне відомство.

"Із близько 10 тисяч мешканців Бергамо, що здали тест на антитіла до коронавірусу, 57% отримали позитивні результати", - йдеться в повідомленні.

Водночас серед 10 404 протестованих медичних працівників антитіла є трохи більш ніж у 30%.

Органи охорони здоров'я Бергамо заявили, що результати ґрунтуються на випадковій вибірці, яка була «достатньо репрезентативною», щоби служити надійним показником того, скільки людей було заражено у провінції, яка стала епіцентром спалаху захворювання в Італії.

Як повідомлялося, Італія в березні-квітні була однією з найбільш вражених коронавірусом країн Європи.

Загалом в Італії зареєстровано 235 561 випадок захворювання на COVID-19. З них 168 646 людей вилікувалися, а 34 043 померли.