Остання фаза карантину в Італії: що запрацювало та які обмеження зберігаються

Третій етап послаблень карантину набув чинності в Італії з понеділка, 15 червня.

Про це пише Corriere della Sera.

"Розпочався третій етап скасування обмежень, запроваджених з огляду на пандемію коронавірусу. З понеділка 15 червня дозволена робота кінотеатрів, театрів, концертів, літніх таборів для дітей", - йдеться у повідомленні.

Відсьогодні відновили роботу театри та кінотеатри - з умовою гарантування безпеки глядачів.

Розпочато поступовий прийом дітлахів до літніх таборів та садочків.

У низці італійських провінцій: Калабрія, Апулія, а також острові Сицилія, Венето, Лаціо з обмеженнями дозволено відновити дискотеки.

З 20 червня поновлюється чемпіонат Італії з футболу.

Віднині дозволяється проводити так звані сагро - традиційні масові гуляння, що часто влаштовуються у курортних місцевостях країни.

Загалом зберігається необхідність носити захисні маски у закритих приміщеннях та у транспорті.

Станом на другу половину дня 15 червня у світі зафіксовано 8 020 152 випадки коронавірусу, зокрема 436 167 осіб померли та 4 141 375 одужали.

фото: АА