Розслідування щодо COVID-19: прем’єра Італії допитали у прокуратурі

Голову уряду Італії Джузеппе Конте допитували у прокуратурі щодо реакції держави на спалах коронавірусу в країні, який забрав життя понад 34 000 осіб.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Прокурори провінції Бергамо на півночі Італії витратили три години на допит голови уряду країни Джузеппе Конте у п’ятницю, в межах розслідування, чи сприяли помилки державних чиновників збільшенню кількості жертв в одній з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу держав світу", - йдеться у повідомленні.

Зустріч Конте з прокурорами, які допитували його в резиденції очільника уряду була закритою для публіки. Наразі розслідування не призвело до висунення жодного звинувачення, й невідомо, чи можуть бути такі висновки взагалі.

Розслідування прокуратури Бергамо - це одна з кількох подібних справ у країнах Європі, що мають визначити, чи можуть вищі чиновники зіткнутися з юридичними наслідками застосування певних стратегій діяльності під час пандемії коронавірусу.

Громадяни Іспанії минулого місяця подали позов проти голови уряду країни Педро Санчеса та його кабінету, позивачі вважають необґрунтованою затримку запровадження запобіжних заходів на державному рівні.

Як повідомляв Укрінформ, пів сотні родичів померлих від COVID-19 в Італії подали до прокуратури Бергамо скарги на державу, звинувачуючи останню у недостатніх діях у боротьбі з пандемією в країні.

Зазначається, що місцеві прокурори наразі проводять широке розслідування щодо кризи охорони здоров’я в країні. Родичі загиблих звинувачують владу у запізнілій реакції на спалах коронавірусу та урізанні бюджету для медицини у північному регіоні Ломбардія.

Це перший груповий позов в Італії щодо пандемії COVID-19.

За даними Worldometer, в світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 765 626, з них 428 745 летальних, одужали 3 983 706 осіб.

Фото: Sean Gallup/Getty Images