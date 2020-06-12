Країни ЄС, окрім Польщі та Швеції, пройшли пік захворюваності на COVID-19

Усі країни ЄС, за винятком Польщі та Швеції, пройшли пік захворюваності на COVID-19 під час першої хвилі пандемії.

Про це йдеться у рапорті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) за період від 31 грудня до 9 червня, інформує RMF24.pl.

“Початкова фаза трансмісії (коронавірусу) пройшла пік в усіх країнах, за винятком Польщі та Швеції”, - йдеться в оцінці ризику пандемії COVID-19 для країн ЄС, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Великої Британії.

У документі підкреслюється, що заражуваність на COVID-19 у Польщі та Швеції є на найвищому рівні від початку пандемії. У цих двох країнах кількість інфікованих у 14-денних відрізках увесь час зростає.

Згідно з рапортом ECDC, в європейських країнах завдяки обмеженням рівень заражуваності вдалося скоротити на 80% порівняно з піком пандемії, що спостерігався у країнах Європи, за середньостатистичними показниками, 9 квітня.

Як відомо, пік захворюваності на COVID-19 в Польщі спостерігався 6-9 червня, коли щоденна кількість інфікованих сягала 575-599 осіб. Різке зростання кількості інфікованих було пов’язано з більшою кількості проведення тестів на коронавірус серед шахтарів Сілезького вугільного басейну на півдні країни. У зв’язку з COVID-19 з 9 червня у Польщі на три тижні призупинено роботу 12 шахт.

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі на 12 червня зросла до 28 577, з них 1222 особи померли.

Як відомо, Швеція не запроваджувала жорстких обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19.

У Швеції пік заражуваності коронавірусом спостерігався 3 червня, коли за добу зафіксовано 2214 випадків інфікування. Загалом на сьогодні у Швеції кількість інфікованих COVID-19 зросла до 48 288, 4814 осіб померли.