Прем'єра Італії допитають щодо дій уряду під час пандемії

Прокурори Бергамо допитають 12 червня прем'єр-міністра Джузеппе Конте після того, як родичі померлих від COVID-19 подали скарги з вимогою провести розслідування щодо нібито недбалості уряду під час пандемії.

Про це повідомляє ВВС.

«Слухання відбудуться в Бергамо, місті поблизу Мілана, який найбільше постраждав від коронавірусу до того, як вся країна була закрита (на карантин – ред.) в березні. Конте сказав, що "зовсім не хвилюється" щодо допиту», - йдеться у повідомленні.

Також прокурори допитають у п’ятницю міністра внутрішніх справ Італії Лучано Ламоргезе та міністра охорони здоров'я Роберто Сперансу.

Родичі померлих стверджують, що «гарячі точки» спалаху вірусу мали бути ізольовані раніше, ніж це зробив уряд.

Як повідомляв Укрінформ, пів сотні родичів померлих від COVID-19 в Італії подали до прокуратури Бергамо скарги на державу, звинувачуючи у недостатніх діях у боротьбі з пандемією у країні.

Зазначається, що місцеві прокурори нині проводять широке розслідування щодо кризи охорони здоров’я в країні. Родичі загиблих звинувачують владу у запізнілій реакції на спалах коронавірусу та урізанні бюджету для медицини у північному регіоні Ломбардії.

Це перший юридичний груповий позов в Італії щодо пандемії.

Станом на ранок 12 червня у світі зафіксовано 7 597 341 випадок коронавірусу, з яких 3 841 537 осіб одужали та 423 844 - померли.

В Італії виявили 236 142 випадків COVID-19, з них – 34 167 осіб померли, 171 338 – одужали.