Єврокомісія продовжує обмеження на "несуттєві" подорожі у ЄС до кінця червня
Про це у четвер під час віртуальної пресконференції у Брюсселі заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми вважаємо, що внутрішні кордони в ЄС мають бути відкриті ... до кінця місяця. Це пов’язано з тим, що у всіх країнах вживаються схожі застережні та обмежувальні заходи, що робить це можливим. Після цього ми пропонуємо чіткий та гнучкий підхід до скасування обмежень на подорожі до ЄС починаючи з 1 липня. Міжнародні подорожі мають ключове значення для туризму й бізнесу, вони є важливими для об'єднання родин та друзів. При цьому ми маємо залишатися обережними», - наголосила єврокомісар.
Вона наголосила, що Єврокомісія буде розглядати пропозиції щодо скасування обмежень на подорожі для третіх країн, в яких епідеміологічна ситуація є не гіршою або кращою, ніж у середньому у країнах ЄС, а умови для подорожей дозволятимуть дотримуватися необхідних обмежувальних заходів. Ще однією умовою є рівний підхід, тобто, якщо Євросоюз дозволяє в’їзд для громадян третьої країни, то така країна має дозволити в’їзд на свою територію для громадян ЄС.
Єврокомісія спільно із країнами-членами буде формувати перелік країн, для громадян яких будуть відкриватися кордони Євросоюзу.
«Ми сподіваємося, що цей перелік буде розширюватися й розширюватися. Ми запрошуємо країни-члени брати активну участь у прийнятті таких рішень на основі рекомендацій ВООЗ та Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності ECDC. Європейська комісія буде виступати у цьому рівноправним партнером та координуватиме такі зусилля», - зауважила Йоханссон.
Вона окремо наголосила, що скасування обмежень на в’їзд до ЄС для громадян третіх країн може бути можливим лише після повного відкриття внутрішніх кордонів в межах Євросоюзу.
Як повідомляв Укрінформ, до "несуттєвих" подорожей за погодженими в ЄС правилами належать поїздки, що не мають крайньої потреби або не пов'язані із професійною діяльністю. Такі обмеження прийняті на рівні національних урядів та в координації з Єврокомісією. Ці правила містять ряд винятків, наприклад для "транскордонних" працівників, особливо залучених до системи охорони здоров'я, для водіїв, для членів офіційних делегацій, дипломатів тощо. Винятки стосуються також сезонних працівників, які за погодженням з країнами-членами беруть участь у збиранні врожаю та допомагають забезпечувати європейські торгівельні мережі продуктами харчування.