Німеччина обмежила подорожі за межі ЄС до кінця літа

Подорожі з Німеччини за межі Європейського Союзу будуть проблематичними щонайменше до кінця серпня.

Рішення про обмеження поїздок, ухвалене німецьким урядом 10 червня, прокоментував міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд вирішив сьогодні, що глобальне застереження про подорожі для всіх країн, окрім країн-членів Європейського Союзу, держав Шенгену та Великої Британії, триватиме до 31 серпня включно. Ми не можемо і не будемо ризикувати, щоб влітку німці знову застрягли по всьому світі чи при повернені з відпустки перевезли вірус до Німеччини", - заявив Маас.

Він зазначив, що Німеччина ще не має загальних, надійних баз даних, критеріїв та координаційних процесів, які дозволять знову без обмежень подорожувати без "ризиків, які не можна прорахувати". Водночас, додав Маас, влада цілком усвідомлює, що багато громадян хочуть якнайшвидше виїхати за межі Європи на відпочинок до Туреччини чи Північної Африки, Південно-Східної Азії або Америці. Час, коли такі поїздки знову будуть можливі з туристичною метою, буде залежати від перебігу пандемії, підкреслив дипломат.

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За його словами, МЗС Німеччини буде постійно оновлювати застереження про подорожі до вересня з урахуванням фактору безпеки мандрівників як ключового критерію. Водночас глава відомства натякнув, що раніше вересня можливі подорожі лише туди, де спостерігатиметься позитивна статистика щодо коронавірусу, де є стабільна система охорони здоров’я, узгоджені заходи безпеки для туристів та надійні варіанти подорожей. При цьому він додав, що "застереження" МЗС не є забороною у прямому сенсі слова.

Також, за словами Мааса, зрозуміло, що доки існують пандемічні заборони на в'їзд до Європейського Союзу з третіх країн, тисячі європейських туристів також не зможуть поїхати в ці країни. Йдеться загалом про 160 країн, у тому числі Україну.

Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер на брифінгу погодився з тим, що не можна "експериментувати та ризикувати" стосовно цих 160 країн. Водночас він зазначив, що уряд буде радитися щодо третіх країн наступної середи, 17 червня. Він також зауважив, що рішення щодо конкретних напрямків має прийматися індивідуально. Єврокомісія, за його словами, поки що не прийняла рішення стосовно рекомендацій щодо відкриття сполучення з третіми країнами, члени ЄС будуть чекати на поради з 1 липня.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 10 червня у світі загалом зареєстровано 7 347 812 випадків коронавірусу, із них 414 258 летальних. Одужали 3 625 390 пацієнтів.