Німеччина попереджає, що не забиратиме своїх хворих з-за кордону

Громадяни Німеччини можуть вирушати на відпочинок за кордон після зняття обмежень, але при цьому не мають розраховувати на будь-які кампанії щодо їх евакуації, включно у випадку захворювання на COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Гайко Маас виданню Bild am Sonntag.

«Кожен, хто заразиться під час відпустки, не може розраховувати на те, що ми повернемо його до Німеччини… Федеральний уряд не зможе влітку знову відправляти літаки, щоб привезти німецьких відпочивальників додому», - сказав Маас.

При цьому він запевнив, що дипломатичні місії ФРН за кордоном, звичайно ж, завжди готові надати консульську підтримку в надзвичайних ситуаціях.

Маас, говорячи про поступове відкриття кордонів, закликав співвітчизників до максимальної обережності, дотримуватися правил гігієни та тримати відстань.

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Наразі йдеться про відкриття кордонів у межах ЄС. Коли будуть зняті заборони на подорожі до і з третіх країн, поки незрозуміло, це «залежить від перебігу пандемії».

Раніше глава МЗС, як повідомляв Укрінформ, оголосив, що для більшості країн ЄС заборона буде скасована з 15 червня. Він також неодноразово говорив про те, що Берлін не стане повторювати кампанії, подібної тій, яку було організовано цієї весни, коли було повернуто з різних куточків світу понад 240 тисяч громадян ФРН, на що лише МЗС витратив щонайменше 50 млн євро.

Водночас авіакомпанія Lufthansa, яка отримає 9-мільярдний пакет допомоги від уряду, намагається залучити пасажирів, обіцяючи їм повернення додому. Занадто швидкого повернення обсягів перевезень чекати годі – німці побоюються їхати за кордон.

«Ми вводимо гарантію повернення додому... у разі, якщо в вас буде температура», - заявив генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Він зазначив, що сподівається на швидке відновлення авіаперевезень до осені.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня, кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 982 965, померло 402 273, одужало 3 413 444.