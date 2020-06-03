Мінінфраструктури оплатило SkyUp перші евакуаційні рейси з Уханя та Венеції

Міністерство інфраструктури України оплатило авіакомпанії SkyUp перші евакуаційні рейси з Уханя (Китай) та Венеції (Італія) за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Про це відомство повідомило у відповіді на інформаційний запит Укрінформу.

"Повітряними суднами ТОВ "Авіакомпанія "СкайАп" були здійсненні міжнародні авіарейси за маршрутом Київ-Ухань-Київ (Рейс PQ7301/PQ7302) та Київ-Венеція-Київ (Рейс PQ6701/PQ6702) з метою евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCOV. Оплата послуг за вищезазначені авіарейси ТОВ "Авіакомпанія "СкайАп" здійснена на підставі договорів про закупівлю послуг з нерегулярного авіаційного перевезення", - йдеться у відповіді на запитання щодо компенсацій авіакомпаніям за евакуаційні рейси.

У Мінінфраструктури нагадали, що для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCOV з міста Ухань Кабмін 5 лютого виділив 4,5 мільйона гривень, а 20 березня для компенсації евакуації з Італії - 639 тис. грн. Ці кошти виділені з резервного фонду державного бюджету.

У Мінінфраструктури додають, що перелік витрат на здійснення евакуації з Уханя 18 лютого був погоджений з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів. Також Мінінфраструктури 27 березня погодило з цими двома міністерствами перелік відшкодування витрат на евакуацію з Італії.

Щодо підтримки аеропортів України, які опинилися у скрутному становищі через припинення регулярного авіасполучення, у Мінінфраструктури заявили, що на підставі отриманих пропозицій українських суб'єктів авіаційної діяльності та за результатами аналізу світового досвіду складено перелік додаткових заходів з підтримки транспортної галузі. Детальніше про цей перелік не повідомили.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами. 15 березня був здіснений евакуаційний рейс з Венеції (Італія). Ці рейси виконувала авіакомпанія SkyUp.

14 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну для іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. З 17 березня закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Для евакуації українців з-за кордону Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ організувало ряд спеціальних рейсів, до виконання яких було залучено українські авіакомпанії.

21 квітня міністр інфраструктури заявив, що українським авіакомпаніям SkyUp, "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), Windrose (Роза вітрів") і Azur Air Ukraine буде компенсовано половину вартості евакуаційних рейсів.