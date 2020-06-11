Канада дасть $65 мільйонів на інформування населення про COVID-19

Уряд Канади виділив понад 88 мільйонів доларів (понад $65 мільйонів) на проведення різноманітних інформаційних кампаній, пов’язаних із COVID-19.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“Уряд прем’єр-міністра Джастіна Трюдо має намір витратити понад 88 мільйонів канадських доларів на донесення інформації, пов'язаної із COVID-19: від порад стосовно охорони здоров’я до державних програм підтримки”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що минулого тижня уряд уніс до парламенту оновлені бюджетні запити, якими кошторис Таємної ради (ланки держуправління Канади, що поєднує чиновників та політичне керівництво - ред.) збільшено на 58,3 мільйона, з яких 48,7 передбачено на маркетинг і комунікацію.

“Речник Таємної ради Стефан Шанк розповів, що 10 мільйонів з цих нових коштів буде використано для розширення кампанії Департаменту громадського здоров’я Канади, що вже має 30 мільйонів. Ще 12 буде додано до чинної 10-мільйонної кампанії Мінфіну країни, покликаної пропагувати “економічну підтримку для фізичних та юридичних осіб”, - зазначає CBC News.

Решту — 26,7 мільйона — Таємна рада використає на “інші рекламні ініціативи, пов’язані із COVID-19”.

Зауважимо, що ці 88 мільйонів не включають кошти, які уряд передбачив на інформування населення до того, як розпочалася пандемія COVID-19.

“88,7 мільйона, які уряд має намір витратити цьогоріч на комунікацію та маркетинг, пов’язаний із COVID-19, - це більше, ніж його загальний щорічний комунікаційний бюджет протягом останнього десятиліття”, - пояснює CBC News.

Станом на вечір вівторка на території Канади було виявлено понад 96 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 7897 життів.