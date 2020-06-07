Помпео пропонує РФ допомогу в боротьбі з розливом 20 тисяч тонн пального

Помпео пропонує РФ допомогу в боротьбі з розливом 20 тисяч тонн пального

Укрінформ
Державний секретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати наслідки масштабного розливу палива у Норильську.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Із сумом дізнався про розлив палива у Норильську в Росії. Попри наші незгоди, Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати це екологічне лихо", - написав Помпео у Twitter.

У зв'язку з цим глава Держдепу також запропонував Росії американську технічну експертизу.

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Як повідомлялося, 29 травня на Крайній Півночі РФ поблизу міста Норильськ стався розлив приблизно 20 тисяч тонн дизельного палива внаслідок розгерметизації резервуара місцевої ТЕЦ.

Нафтопродукти потрапили в ґрунт і річку. За попередніми оцінками, ліквідація наслідків катастрофи обійдеться щонайменше у 10 млрд рублів.

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