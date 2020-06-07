Помпео пропонує РФ допомогу в боротьбі з розливом 20 тисяч тонн пального

Державний секретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати наслідки масштабного розливу палива у Норильську.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Із сумом дізнався про розлив палива у Норильську в Росії. Попри наші незгоди, Сполучені Штати готові допомогти Росії подолати це екологічне лихо", - написав Помпео у Twitter.

Saddened to hear about the fuel spill in Norilsk, Russia. Despite our disagreements, the United States stands ready to assist Russia to mitigate this environmental disaster and offer our technical expertise. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 6, 2020

У зв'язку з цим глава Держдепу також запропонував Росії американську технічну експертизу.

Як повідомлялося, 29 травня на Крайній Півночі РФ поблизу міста Норильськ стався розлив приблизно 20 тисяч тонн дизельного палива внаслідок розгерметизації резервуара місцевої ТЕЦ.

Нафтопродукти потрапили в ґрунт і річку. За попередніми оцінками, ліквідація наслідків катастрофи обійдеться щонайменше у 10 млрд рублів.