Чехія дозволила посадку всім літакам із країн ЄС

Уряд Чехії дозволив з 5 червня посадку всім літакам з країн ЄС у своїх аеропортах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на рішення уряду.

"Літаки з країн Європейського Союзу можуть сідати в усіх аеропортах Чехії з п’ятниці", - заявили в уряді.

Однак в аеропортах буде здійснюватися прикордонний і епідеміологічний контроль, цей захід застосовуватиметься до кінця червня. У Кабінеті міністрів пояснили, що під час подорожі літаком існує серйозна загроза поширення епідемії коронавірусу в Чехії. Поліція повинна проводити перевірки в аеропортах "у гнучкому порядку, відповідно до поточної загрози, залежно від розвитку ситуації".

Раніше у п'ятницю на ранковому екстреному засіданні уряд ЧР несподівано вирішив опівдні 5 червня скасувати контроль на державному кордоні з Австрією та Німеччиною, з останньою - в односторонньому порядку. Громадяни, які повертаються з цих країн, а також зі Словаччини та Угорщини, не повинні відтепер надавати негативний тест на COVID-19 або проходити карантин.

"Ми наполегливо працювали, щоб якнайшвидше відкрити кордони з Німеччиною та Австрією. У нас немає кордону з Угорщиною, але головне, щоб наші громадяни не потребували тестів на коронавірус чи карантину, коли повертаються додому", - заявив прем’єр Андрій Бабіш.

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Він також зазначив, що з 15 червня буде діяти так звана система "світлофора" - розподілу іноземних держав згідно з епідеміологічною небезпекою, яку вони представляють для приїжджих з Чехії. Отже чехи можуть без обмежень їздити в "зелені" і "жовті" держави. До "зелених" належать усі сусідні з Чехією держави, крім Польщі, а також Угорщина, Греція, Хорватія, Болгарія, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія і балтійські країни - Естонія, Литва, Латвія. До "жовтих" віднесені Данія, Бельгія, Нідерланди, Ірландія, Італія, Іспанія, Франція. Тести на коронавірус чехи будуть змушені пред'являти при поверненні з Великобританії та Швеції.