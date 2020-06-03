Повернення Росії до G7 залежить лише від дій Кремля – Берлін

Повернення Росії до G7 залежить від поведінки самої Москви.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 3 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можливість змінити ситуацію – в руках російського керівництва», - сказав Зайберт.

Він нагадав, що рішення від 2014 року про вилучення Російської Федерації з колишнього формату G8 було прийняте на підставі того, що РФ анексувала Крим на порушення міжнародного права.

Що стосується рішення президента США Дональда Трампа запросити російського лідера Володимира Путіна на саміт G7, то це інша ситуація. Запрошення головуючою у Групі державою гостей з-поза меж формату є традицією, зауважив Зайберт, але якщо йдеться про бажання змінити формат, то для цього потрібно одностайне рішення усіх його учасників.

«Це дві різні речі – запрошувати гостей або міняти склад», - сказав Зайберт.

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Німеччина, за його словами, поки не отримувала читкої інформацію з Вашингтона щодо бажання США повернути Росію у склад Групи.

Стосовно участі канцлера ФРН Ангели Меркель у саміті, то Берлін чекає на подальшу інформацію з боку господарів цьогорічного зібрання.

Як повідомлялося, Меркель відмовилася їхати на саміт у Вашингтон наприкінці червня, коли Трамп планував провести його. Потім було повідомлено, що строки проведення зустрічі переносяться.