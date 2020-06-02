У Франції за добу помер 31 пацієнт з COVID-19

У Франції з початку пандемії кількість виявлених інфікованих перевищила 152 тисячі, нових випадків - 338. Вилікувалося від COVID-19 понад 68 тис. людей.

Такі дані станом на 1 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 152 091 випадок інфікування коронавірусом; 68 440 пацієнтів одужали та виписані з лікарень; 28 833 людини померло від COVID-19; 1 302 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу підтверджено 338 випадків інфікування коронавірусом; від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 95 осіб; госпіталізовано – 89. Стався 31 летальний випадок.

У Франції 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

З вівторка скасовані усі обмеження подорожувати територією Франції; у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу бари і ресторани (нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – там дозволено приймати відвідувачів лише на літніх терасах); продовжують навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання); у «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Рішення про проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю понад 5 тисяч осіб буде розглядатися після 21 червня.

Окрім цього залишатиметься обмеження до 10 осіб на публічні зібрання громадян.

З вівторка також у країні діятиме мобільний додаток StopCov відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня. Саме у цей день Єврокомісія має розглянути рішення про повне або часткове відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Фото: АА