Бельгія відкрила кордони із сусідами, але не попередила їх

Бельгія відкрила кордони із сусідніми країнами, але самі сусіди про це не знали. Це призвело до конфузу, адже поліція Франції почала зупиняти та завертати назад автомобілі бельгійців, що прибували на кордон.

Про це розповідає The Brussels Times.

«Рішення бельгійської влади дозволити людям перетинати кордони сусідніх країн виявилося несподіваним для цих сусідніх країн, що призвело до розчарування для тих бельгійців, які сподівалися відвідати власні родини після більш ніж двох місяців розлуки», - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр внутрішніх справ Пітер Де Крем оголосив про рішення уряду дозволили громадянам проїзд до Німеччини, Нідерландів, Франції і Люксембургу з метою відвідування родин. Одразу стало зрозумілим, що ці країни не були проінформовані про таке рішення, адже бельгійці, які намагалися перетнути кордони із Францією, були вимушені повертати назад.

30 травня представники міністерства внутрішніх справ Франції заявили, що Франція не відкриє свої кордони до 15 червня, як і було оголошено на початку тижня. Тож до цього моменту всі бельгійці, котрі перетинають кордон, мають надати докази, що їх подорож є дійсно необхідною.

«Такі подорожі не були дозволені поліцією Франції. Якщо хтось намагатиметься здійснити їх, то ризикуватиме стягненням у 135 євро. У випадку повторення такого вчинку, наслідком може бути арешт», - повідомив бельгійським ЗМІ начальник жандармерії прикордонного французького муніципалітету Maubeuge.

У Нідерландах рішення уряду Бельгії також викликало подив.

«У березні кордони були несподівано закриті без будь-яких консультацій. Зараз ми знову здивовані. Я думаю, що мери бельгійських міст здивовані не менше за нас. Щодо цього (відкриття кордонів) не було проведено жодних консультацій. Ми б хотіли знати про такі рішення заздалегідь, щоб зважити, вживати або не вживати додаткові заходи. Зараз це вже запізно робити», - наводить видання слова мера прикордонного міста Sluis.

Для поліції Бельгії рішення власного уряду також виявилося несподіваним.

«До хаосу призвело те, що ми почули про таке рішення з повідомлень медіа. Жоден з начальників відділків поліції або мерів прикордонних міст про це не був поінформований», - зазначив начальник однієї з прикордонних поліцейських зон у Фландрії Кеннет Канжей.

Фото: Belga