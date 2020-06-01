В Італії слідкуватимуть за контактами хворих на COVID-19 через мобільний додаток

В Італії слідкуватимуть за контактами хворих на COVID-19 через мобільний додаток

Укрінформ
Уряд Італії готується тестувати у кількох регіонах додаток Immuni, призначений для відстеження контактів хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Il Sole 24 Ore.

"Від сьогодні додаток Immuni буде доступний, його зможуть безкоштовно завантажити усі італійці у свої смартфони", - йдеться у повідомленні.

Тестування розпочнеться 3 червня у 4 регіонах: Лігурії, Апулії, Абруццо та Марке.

Додаток Immuni, розроблений з ініціативи уряду Італії для ефективнішого виявлення інфікованих, має з’явитися на майданчиках App Store та Google Play. Як зазначається, немає жодного зобов’язання для громадян встановлювати або використовувати додаток.

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Про тривалість періоду тестування застосунку наразі не повідомляється.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на 1 червня кількість підтверджених випадків COVID-19 становить 6 278 606, з них 374 158 летальних, одужали 2 852 761 особа.

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