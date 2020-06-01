В Італії слідкуватимуть за контактами хворих на COVID-19 через мобільний додаток

Уряд Італії готується тестувати у кількох регіонах додаток Immuni, призначений для відстеження контактів хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Il Sole 24 Ore.

"Від сьогодні додаток Immuni буде доступний, його зможуть безкоштовно завантажити усі італійці у свої смартфони", - йдеться у повідомленні.

Тестування розпочнеться 3 червня у 4 регіонах: Лігурії, Апулії, Абруццо та Марке.

Додаток Immuni, розроблений з ініціативи уряду Італії для ефективнішого виявлення інфікованих, має з’явитися на майданчиках App Store та Google Play. Як зазначається, немає жодного зобов’язання для громадян встановлювати або використовувати додаток.

Про тривалість періоду тестування застосунку наразі не повідомляється.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на 1 червня кількість підтверджених випадків COVID-19 становить 6 278 606, з них 374 158 летальних, одужали 2 852 761 особа.