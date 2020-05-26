У Франції дозволили стежити за хворими на COVID-19 через мобільний додаток

У Франції визнали, що мобільний додаток StopCovid, призначений для дистанційного відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус, не порушує права і свободи людини.

Такі висновки оприлюднила у вівторок Національна комісія з інформатизації та свобод (CNIL) у контексті відповідної урядової ініціативи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Беручи до уваги надзвичайні обставини, спричинені санітарною кризою, Національна комісія вбачає можливість застосування StopCovid, але із застереженням, що додаток діятиме у контексті реалізації стратегії виходу з карантину із забезпеченням захисту приватного життя тих, хто його застосовує», - заявляє національний регулятор.

Передбачається, що додаток, встановлений на смартфонах або планшетах інформуватиме громадян про перебування поблизу інфікованих осіб (за умови, якщо у них також активований додаток).

При цьому власники мобільних приладів у відкритому доступі при активованому додатку ідентифікуватимуться за псевдонімами; дані геолокації не запам’ятовуватимуться.

Як наголошує Національна комісія, застосування додатку громадянами має бути добровільним.

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Для запровадження додатку на національному рівні, з урахуванням висновків і рекомендацій Комісії, парламент має прийняти відповідний закон.

Як повідомлялося, від початку пандемії у Франції зафіксовано 145 279 випадків інфікування коронавірусом; 65 199 людей одужал; 28 432 особи померло.

Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжений до 10 липня.