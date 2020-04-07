У Південній Кореї хочуть контролювати самоізоляцію електронними браслетами

Влада Південної Кореї розглядає можливість одягати електронні браслети на людей, аби вони не порушували режим самоізоляції під час пандемії коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Yonhap.

«Південна Корея обмірковує використання електронних браслетів, аби люди у самоізоляції не виходили на вулицю на тлі зростаючого побоювання щодо осіб, які порушують правила й поширення коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За словами високопоставленого чиновника МОЗ Юна Тая-хо, більшість людей дотримуються режиму самоізоляції, проте деякі особи все ж таки залишають свої місця карантину.

Зазначається, що уряд вже наказав людям у самоізоляції завантажити спеціальний додаток, для стеження за їхнім рухом. Однак деякі особи виходять на вулицю, залишаючи свій телефон вдома або вимикають систему GPS. Поліція виявила 75 таких порушників, проти шести з них відкрили кримінальне провадження.

Нині у Південній Кореї зареєстровано 10 331 підтверджений випадок коронавірусу.

Станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.