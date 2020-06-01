В Індії частково відновили залізничне сполучення

Індія частково відновила залізничне сполучення, припинене через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, квитки на рейси в понеділок купили 145 тисяч людей. Деякі станції переповнені, через що підтримка соціальної дистанції і чистоти більш складна.

Залізничний транспорт в Індії зазвичай перевозить 25 мільйонів пасажирів щодня.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, в світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.

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