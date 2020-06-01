В Індії частково відновили залізничне сполучення
Укрінформ
Індія частково відновила залізничне сполучення, припинене через епідемію коронавірусу.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначається, квитки на рейси в понеділок купили 145 тисяч людей. Деякі станції переповнені, через що підтримка соціальної дистанції і чистоти більш складна.
Залізничний транспорт в Індії зазвичай перевозить 25 мільйонів пасажирів щодня.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, в світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.
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