Індія послабить карантин попри рекордне зростання хворих на COVID-19

Влада Індії оприлюднила план подальшого полегшення жорсткого карантину в державі, попри рекордне зростання щоденної кількості випадків коронавірусу напередодні.

Про це інформує BBC.

"Індія оголосила про план подальшого полегшення жорсткого карантину в країні, навіть попри рекордне зростання щоденної кількості випадків коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

З 8 червня ресторанам, готелям, торговим центрам та культовим місцям буде дозволено відкритись для відвідувачів у багатьох регіонах країни в рамках першого етапу трифазного плану виходу держави з карантину. Пізніше, ймовірно, вже у липні, індійські школи та коледжі відновлять навчальний процес.

При цьому регіони з високою кількістю випадків COVID-19 залишатимуться під жорстким карантином.

У суботу в Індії зареєстрували майже 8 000 нових випадків захворювання.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 156 914, зокрема 370 918 летальних, одужали 2 737 039 осіб.

В Індії наразі зафіксовано 181 827 випадків COVID-19 та 5 185 смертей унаслідок хвороби.

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