Індія обігнала Китай за кількістю летальних випадків від COVID-19

В Індії від COVID-19 померло більше людей, ніж у Китаї - країна зафіксувала 4 706 летальних випадків.

Про це свідчать останні дані міністерства охорони здоров'я Індії, повідомляє ВВС.

«В Індії від COVID-19 померло більше людей, ніж у Китаї», - йдеться в повідомленні

Кількість смертей у країні збільшилася до 4 706 - для порівняння, коли як у Китаї підтвердили 4 638 летальних випадків.

За кількістю зареєстрованих випадків з більш ніж 160 000 інфекцій Індія обійшла Китай кілька тижнів тому.

Як зазначає видання, четвертий етап блокування в Індії близький до завершення, при цьому залишається неясним, що очікувати у майбутньому. На думку деяких експертів спалах ще не досягнув свого піку - це може статися тільки в червні або липні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадків коронавірусу, зокрема 2 579 877 осіб одужало і 362 024 загинуло.

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