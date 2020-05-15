Білл Гейтс і прем’єр Індії обговорили шляхи подолання пандемії

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та філантроп і співзасновник Microsoft Білл Гейтс провели відеоконференцію, під час якої обговорити глобальну пандемію коронавірусу та шляхи її подолання.

Про це Моді написав у Twitter.

«Ми обговорили проблеми, починаючи від зусиль Індії у боротьбі з коронавірусом, роботу (Фонду Гейтса – ред.) у боротьбі з COVID-19, ролі технологій, інновацій та створення вакцини для лікування пандемії», - зауважив прем’єр Індії.

У відповідь Гейтс подякував Моді за «розмову і партнерство».

«Боротьба з пандемією вимагає глобальної співпраці. Роль Індії є ключовою, оскільки світ працює над тим, щоб мінімізувати соціально-економічний вплив та прокласти шлях до вакцини, тестування та доступу до лікування для всіх», - цитує слова Гейтса CNN.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому фонд американських бізнесменів Білла і Мелінди Гейтс пообіцяв виділити 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом та респіраторними захворюваннями, які він викликає. А у квітні - додаткові 150 мільйонів доларів.

За даними Worldmeter, станом на 15 травня в Індії зафіксовано 82 103 (+106 за ранок) випадки COVID-19, з яких 2 649 летальних. Майже 28 тис. осіб одужали.