У Британії з понеділка дозволять спортивні змагання за зачиненими дверима

Починаючи з понеділка 1 червня, уряд Великої Британії дозволить проведення внутрішніх спортивних змагань за зачиненими дверима.

Про це інформує BBC.

"Проведення внутрішніх спортивних змагань за зачиненими дверима буде дозволене з понеділка", - повідомили в британському уряді.

Початок третьої фази послаблення карантину проклав шлях для того, щоб спортивні змагання в режимі наживо повернулися до країни з 1 червня, після тривалої паузи починаючи з середини березня.

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Як зазначається, оцінка епідеміологічного ризику залежатиме від кожної спортивної асоціації окремо.

Кінні перегони одними з перших анонсували відновлення змагань у Ньюкаслі вже у понеділок, тоді як футболісти "Прем'єр-ліги" відновлять змагання 17 червня.

Згідно з даними Worldometer, у Британії зафіксовано 272 826 випадків COVID-19 та 38 376 смертей унаслідок недуги.

Як повідомлялося, голова уряду Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії з понеділка людям дозволять збиратися у групи до 6 осіб з дотриманням дистанції 2 метри.

Мова йде про зібрання у громадських місцях та на приватних відкритих майданчиках, таких як сади.

У понеділок 1 червня будуть відкриті деякі точки роздрібного продажу, наприклад автосалони. Подальше послаблення карантину планується з 15 червня, залежно від показників зараження.

Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі станом на ранок неділі становить 6 156 422, зокрема 370 918 летальних, одужало 2 734 777 людей.