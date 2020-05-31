У Британії з понеділка дозволять спортивні змагання за зачиненими дверима
Про це інформує BBC.
"Проведення внутрішніх спортивних змагань за зачиненими дверима буде дозволене з понеділка", - повідомили в британському уряді.
Початок третьої фази послаблення карантину проклав шлях для того, щоб спортивні змагання в режимі наживо повернулися до країни з 1 червня, після тривалої паузи починаючи з середини березня.
Як зазначається, оцінка епідеміологічного ризику залежатиме від кожної спортивної асоціації окремо.
Кінні перегони одними з перших анонсували відновлення змагань у Ньюкаслі вже у понеділок, тоді як футболісти "Прем'єр-ліги" відновлять змагання 17 червня.
Згідно з даними Worldometer, у Британії зафіксовано 272 826 випадків COVID-19 та 38 376 смертей унаслідок недуги.
Як повідомлялося, голова уряду Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії з понеділка людям дозволять збиратися у групи до 6 осіб з дотриманням дистанції 2 метри.
Мова йде про зібрання у громадських місцях та на приватних відкритих майданчиках, таких як сади.
У понеділок 1 червня будуть відкриті деякі точки роздрібного продажу, наприклад автосалони. Подальше послаблення карантину планується з 15 червня, залежно від показників зараження.
Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі станом на ранок неділі становить 6 156 422, зокрема 370 918 летальних, одужало 2 734 777 людей.