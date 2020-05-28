Британія з понеділка розпочне новий етап послаблення карантину

Британський уряд анонсував черговий етап послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє BВC.

"Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в Англії з понеділка людям дозволять збиратися у групи до 6 осіб із дотриманням дистанції 2 метри", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про зібрання у громадських місцях і на приватних відкритих майданчиках, таких як сади.

У понеділок будуть відкриті деякі точки роздрібного продажу, наприклад автосалони. Подальше ослаблення планується з 15 червня, в залежності від показників зараження.

"Ці зміни означають, що друзі та сім'ї почнуть зустрічатися з близькими", - зазначив Джонсон.

Водночас він закликав "діяти відповідально".

За останніми даними, в Британії зареєстровано 269 127 випадків коронавірусу, з них 1887 за добу. Померло 37 837 людей.

Згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 854 829, із них 359 890 летальних, одужало 2 540 019 осіб.

Фото: originalfm.com