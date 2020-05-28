Британія з 8 червня вводить додатковий контроль при в’їзді в країну

Уряд Великої Британії для запобігання поширенню другої хвилі коронавірусу запроваджує з 8 червня додатковий контроль осіб, які перетинають кордон - потрібно надати онлайн-попередження про намір відвідати країну та пройти 14-денну самоізоляцію.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України у Великій Британії.

«Урядом Великої Британії прийнято рішення щодо запровадження з 8 червня ц.р. додаткового контролю осіб, які перетинають кордон, для запобігання поширенню другої хвилі коронавірусної хвороби на території країни”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі особи будуть зобов’язані поінформувати наперед про свою поїздку та сповістити контактні дані, які будуть використовуватися під час перебування у Великій Британії (відповідна онлайн форма для заповнення буде розміщена на цьому урядовому сайті ), а також перебувати у визначеному місці самоізоляції у Великій Британії упродовж 14 днів.

У випадку не заповнення електронної форми перед прибуттям до країни передбачається стягнення штрафу у розмірі 100 фунтів стерлінгів. Заповнена онлайн форма має бути пред’явлена на вимогу співробітника прикордонного контролю під час в’їзду до Великої Британії .

«Відмова заповнити цю форму є підставою до накладання наведеного штрафу або прийняття рішення щодо заборони в’їзду до країни осіб, які не є резидентами або громадянами Великої Британії», - попередили у Посольстві.

У разі порушення вимог самоізоляції на території Англії та Уельсу штраф становитиме 1000 фунтів стерлінгів.

Також британська сторона рекомендує всім особам, які перетинають кордон Великої Британії, завантажити мобільний додаток NHS contact tracing app, коли він буде доступний на урядовому сайті.