У світі виявили вже майже 5,8 мільйона випадків COVID-19

Так, кількість летальних випадків від коронавірусу в США наразі становить 102 107. Одужали 490 130 осіб. Усього з початку пандемії Covid-19 у США хворобу зафіксували у 1 745 803 людей.

Другою за кількістю померлих є Велика Британія - 37 460 летальних випадків.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у світі наразі становить 5 790 103.

У Бразилії зафіксували 414 661 випадок захворювання, в РФ - 370 680 випадків.

Загалом у світі від коронавірусної хвороби померли 357 432 людини. Одужали - 2 497 618 осіб.

фото: АА.