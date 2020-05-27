В Італії знову зростає кількість жертв коронавірусу - за добу 117 смертей

Протягом останньої доби кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії знову становить понад сотню - 117 осіб. Загальна кількість жертв пандемії COVID-19 у країні перевищила 33 тисячі.

Про це пише агенція ANSA.

"Протягом останніх 24 годин в Італії було зафіксовано 117 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу, це зростання на тлі вчорашнього дня коли зафіксували лише 78 смертей. Загальна кількість жертв пандемії в країні досягла 33 072", - йдеться у повідомленні.

Кількість нових підтверджених випадків захворювання COVID-19 в Італії знову зросла - до 584 випадків протягом останньої доби. Загалом в країні підтверджено 231 139 випадків коронавірусної хвороби.

Загальна кількість тих, хто одужали, та виписаних з лікарень пацієнтів із коронавірусом в Італії зросла до 147 101.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на 27 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 5,704 млн, з них 352,7 тис. летальних випадків, 2,447 млн одужали.