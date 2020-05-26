Тисячі італійців на вулицях святкують "свободу" - влада погрожує повернути карантин

Влада Італії висунула погрозу повернути жорсткі міри обмежень на пересування громадян у зв’язку з тим, що тисячі італійців пішли на вулиці святкувати закінчення карантину.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Італійські політики погрожують відновити обмеження на пересування людей та заявили про намір найняти 60 тисяч безробітних-волонтерів для нагляду за дотриманням соціального дистанціювання. Це пов’язано з тим, що тисячі громадян вийшли на вулиці міст святкувати з алкоголем закінчення карантину", - йдеться в повідомленні.

Багато італійців заповнили пляжі, парки та бари протягом останніх вихідних, часто при цьому ігноруючи потребу дотримання соціальної дистанції та не носячи захисних масок.

Ситуація викликала занепокоєння мерів міст, які побоюються, що така кількість людей на вулицях призведе до повторного спалаху.

Минулі вихідні були першими з того часу, як Італія скасувала заборону бачитися з друзями та знову відкрила бари.

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Італія планує зняти обмеження як на міжрегіональні, так і на міжнародні поїздки в межах Шенгенської зони з 3 червня.

Минулого тижня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте уже висловив стурбованість тим, що мешканці країни повернулися до звичайного нічного життя, ігноруючи рекомендації щодо дистанціювання і гігієни.

Кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на середину дня 26 травня становить 5 611 601 , включаючи 348 334 летальних, 2 388 235 людей одужало.

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