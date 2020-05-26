В Італії набирають 60 тисяч волонтерів для забезпечення карантину

В Італії набирають 60 тисяч волонтерів для забезпечення карантину

Укрінформ
Уряд Італії анонсував набір 60 тисяч волонтерів, які нагадуватимуть людям про необхідність дотримуватися карантинних заходів у громадських місцях.

Про це повідомляє La Stampa.

"60 тисяч добровільних помічників покликані допомагати контролювати дотримання карантинних заходів під час дії другої фази послаблення обмежень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, добровільні громадські помічники, будуть моніторити ситуацію у місцях найбільшого скупчення людей – на пляжах, у парках, біля крамниць, на популярних локаціях нічного життя. Також їх залучатимуть для допомоги найбільш уразливим категоріям населення, зокрема, літнім людям.

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Волонтери, яких можна буде впізнати по жилетах із логотипом Департаменту цивільного захисту, не можуть виписувати штрафи - вони лише "чемно нагадуватимуть" про необхідність дотримуватися соціальної дистанції.

Процес добору волонтерів, який координуватиме Департамент соціального захисту Італії, розпочнеться цього тижня.

Узяти участь у відборі зможуть усі дорослі громадяни та особи, котрі мають дозвіл на проживанні в Італії, без спеціальних вимог до рівня освіти та кваліфікації.

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Як повідомлялося, з 18 травня, після двох місяців суворого карантину, в Італії відчинилися ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні та більшість торговельних закладів.

Фото: АА

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