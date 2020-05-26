В Італії набирають 60 тисяч волонтерів для забезпечення карантину

Уряд Італії анонсував набір 60 тисяч волонтерів, які нагадуватимуть людям про необхідність дотримуватися карантинних заходів у громадських місцях.

Про це повідомляє La Stampa.

"60 тисяч добровільних помічників покликані допомагати контролювати дотримання карантинних заходів під час дії другої фази послаблення обмежень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, добровільні громадські помічники, будуть моніторити ситуацію у місцях найбільшого скупчення людей – на пляжах, у парках, біля крамниць, на популярних локаціях нічного життя. Також їх залучатимуть для допомоги найбільш уразливим категоріям населення, зокрема, літнім людям.

Волонтери, яких можна буде впізнати по жилетах із логотипом Департаменту цивільного захисту, не можуть виписувати штрафи - вони лише "чемно нагадуватимуть" про необхідність дотримуватися соціальної дистанції.

Процес добору волонтерів, який координуватиме Департамент соціального захисту Італії, розпочнеться цього тижня.

Узяти участь у відборі зможуть усі дорослі громадяни та особи, котрі мають дозвіл на проживанні в Італії, без спеціальних вимог до рівня освіти та кваліфікації.

Як повідомлялося, з 18 травня, після двох місяців суворого карантину, в Італії відчинилися ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні та більшість торговельних закладів.

Фото: АА