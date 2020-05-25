В Італії підтвердили, що Венеціанський кінофестиваль не переносять, старт - 2 вересня

Венеціанський міжнародний кінофестиваль відбудеться за графіком – на початку вересня.

Цю інформацію підтвердив губернатор регіону Венето Лука Зая, повідомляє Variety.

«Лука Зая, губернатор Венето, заявив, що найстаріший у світі кінофестиваль, який мав відбутися 2-12 вересня, пройде за планом», - йдеться у повідомленні.

Водночас, за його словами, на фестивалі, ймовірно, буде менше показів фільмів, ніж зазвичай.

Зазначається, що Італія, яка була однією з найбільш сильно постраждалих від коронавірусу країн в Європі, протягом останніх тижнів повільно виходить з обмежень. На сьогодні там зафіксовано 32 785 смертельних випадків через COVID-19.

Італія знову відкриє свої кордони для європейських мандрівників з 3 червня, скасовується обов'язкова 14-денна обсервація.

Як повідомляв Укрінформ, раніше було скасовано Каннський кінофестиваль через поширення коронавірусу в Європі. Натомість його проведуть онлайн у період з 22 до 26 червня.