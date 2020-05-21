Італійці скаржаться, що попити кави та постригтися стало дорожче, ніж до карантину

Італійська асоціація захисту прав споживачів Codacons заявила, що кафе та перукарні, які відкрилися після карантину, завищують ціни.

Про це повідомляє The Local.

«Асоціація Condacons повідомила, що отримала десятки скарг на підвищення цін після того, як магазини, кафе, ресторани та салони краси почали знову відкриватися з 18 травня. Деякі підприємства стягують на 50% більше за середні ціни до карантину», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мешканці Мілана вказують, що чашечка еспресо в центрі міста зараз обходиться у 2 євро, тоді як перед карантином пересічна ціна становила 1,30 євро.

У Римі, де кава в середньому коштувала 1,10 євро, кав’ярні просять 1,50 євро, у Флоренції - 1,40 та 1,70 євро відповідно.

За даними Codacons, перукарі також стягують більшу плату за свої послуги. Споживачі повідомляють, що ціни в середньому зросли приблизно на чверть.

Утім, президент асоціації Карло Рієнці наголосив, що «це лише поодинокі випадки, і підприємці не прагнуть масово змінювати цінники, аби відшкодувати втрати за період карантину».

Читайте також: У венеційські канали повернулися гондоли

Як повідомлялося, суворий карантин, зумовлений епідемією коронавірусу, тривав у Італії близько двох місяців. Жертвами COVID-19 стали понад 32 тис. італійців.